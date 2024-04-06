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Военное обозрение

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Вице-спикер парламента Словакии: Мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа в борьбе с фашизмом

Вице-спикер парламента Словакии: Мы никогда не забудем жертвы Красной Армии и русского народа в борьбе с фашизмом

Ежегодно, 4 апреля, в столице Словакии отмечают освобождение Красной Армией Братиславы.

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