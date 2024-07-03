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Приставы заставили самарскую фирму убрать лодочную стоянку

Приставы заставили самарскую фирму убрать лодочную стоянку

Компания организовала её без спроса.В Самаре местная фирма заключила договор аренды. Вопреки условиям Нижне-Волжского бассейного водного управления, компания установила понтоны типа "Паук", а потом без разрешения разместила лодочную стоянку.

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