Врач из Кузбасса составила список продуктов для профилактики остеопороза

У всех мужчин и женщин после 40 лет уменьшение массы кости начинает превышать прирост, при этом она теряется в среднем на 0,3-0,5% в год, рассказала Тамара Петровна Жиляева, главный областной специалист по медицинской профилактике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии