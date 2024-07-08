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Ольга Орлова объяснила, почему Фриске так и не вышла замуж

Ольга Орлова объяснила, почему Фриске так и не вышла замуж

Известная российская певица Жанна Фриске никогда не была замужем. Несмотря на обилие поклонников и ухажеров, Жанне так и не удалось найти того единственного, с кем она захотела бы официально связать свою судьбу.

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