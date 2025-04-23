"Для кого-то прозвучит кощунственно": В России призвали урезать права не только мигрантам, но и части граждан

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Царьград Фото: коллаж Царьграда В России призвали урезать права не только мигрантам, но и части граждан.

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Комментарии
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Одиссей
Читайте внимательно: речь идет не о своих СВОИХ, а о тех, кто, вроде как, &quot;свои&quot;, но купил гражданство...   сравнительно недавно...
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12 час.
Одиссей
&quot;с точки зрения и правоохранительного блока, и социальных льгот, которые сегодня массово раздаются и приезжим: То есть в приоритете должны быть права коренных граждан. Далее, значит, идёт категория тех, кто приобрёл гражданство России, но там могут быть определённые требования и исключения. А потом уже идут иностранцы.&quot; Я стесняюсь спросить: какие такие социальные льготы для ИНОСТРАНЦЕВ?!?!?!  У них должна быть только ОДНА заинтересованность: их ЗАРПЛАТА. Причем, легальная. Приехал, заработал, уехал. Медстраховка оплачивается на въезде. Соцпособия на детей-родителей исключены по определению. Ну, и т.д.... И ПРАВ у них - только на справедливую, согласно контракта,  оплату труда.
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12 час.
Владимир Елкин
С нашими депутатами мы скоро потеряем страну!
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11 час.
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