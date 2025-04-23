"Для кого-то прозвучит кощунственно": В России призвали урезать права не только мигрантам, но и части граждан

Одиссей

"с точки зрения и правоохранительного блока, и социальных льгот, которые сегодня массово раздаются и приезжим: То есть в приоритете должны быть права коренных граждан. Далее, значит, идёт категория тех, кто приобрёл гражданство России, но там могут быть определённые требования и исключения. А потом уже идут иностранцы." Я стесняюсь спросить: какие такие социальные льготы для ИНОСТРАНЦЕВ?!?!?! У них должна быть только ОДНА заинтересованность: их ЗАРПЛАТА. Причем, легальная. Приехал, заработал, уехал. Медстраховка оплачивается на въезде. Соцпособия на детей-родителей исключены по определению. Ну, и т.д.... И ПРАВ у них - только на справедливую, согласно контракта, оплату труда.