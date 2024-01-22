Президент Польши Дуда обвинил ЕС в попытке сменить руководство страны

Президент Польши Анджей Дуда выступил с обвинением в адрес властей Евросоюза (ЕС) в попытке оказать влияние на политическое устройство в его государстве в связи с блокировкой практически €60 млрд, которые были выделены на восстановление после пандемии коронавируса при правлении прошлого правительства.