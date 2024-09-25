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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Дело экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной поступило в суд

Дело экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной поступило в суд

В ближайшие дни будет определена дата судебного заседания В Индустриальный районный суд Барнаула поступило уголовное дело в отношении Людмилы Авдюхиной, сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

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