Глава ВОЗ Гебрейесус: ООН потеряла связь со всеми сотрудниками в секторе Газа

ООН совсем потеряла связь со своими сотрудниками, медучреждениями и партнерами по гуманитарным миссиям в секторе Газа, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.
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