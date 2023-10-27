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Глава ВОЗ Гебрейесус: ООН потеряла связь со всеми сотрудниками в секторе Газа

Глава ВОЗ Гебрейесус: ООН потеряла связь со всеми сотрудниками в секторе Газа

ООН совсем потеряла связь со своими сотрудниками, медучреждениями и партнерами по гуманитарным миссиям в секторе Газа, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в соцсети X.

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