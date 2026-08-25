Почему Дмитрия Донского сделали святым лишь в СССР?Нынешняя история с мощами Дмитрия Донского становится ещё интереснее, если вспомнить, что этот великий князь был официально канонизирован РПЦ не в эпоху Московской Руси (как, например, Александр Невский и ряд других князей), а лишь в 1988 году.