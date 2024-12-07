На встрече по Сирии будут продолжены консультации для разрешения кризиса

Консультации для поиска политического решения кризиса в Сирии будут продолжены, говорится в совместном заявлении глав МИД Египта, Иордании, Ирака, Ирана, Катара, Саудовской Аравии, Турции и представителя РФ, 7 декабря сообщает пресс-служба МИД Катара.
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