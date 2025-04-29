Россия запускает масштабное исследование Луны: анонсированы новые миссии

Дмитрий Баканов, глава «Роскосмоса», объявил о запуске новых аппаратов для лунных исследований и планах по созданию на Луне электростанции для Международной лунной исследовательской станции, в которую уже вошли 13 стран.
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