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Экс-судья Николаев о пенальти «Динамо» в матче с «Локо»: «По правилам это фол, но я не хотел бы видеть такое. Гладышев почувствовал контакт и воспользовался этим»

Экс-арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал пенальти, назначенный в пользу московского «Динамо» в матче с « Локомотивом » (1:0).

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