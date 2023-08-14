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Пляж "Рица" в Находке станет площадкой для сезонного праздника "Море, камбала!"

Пляж "Рица" в Находке станет площадкой для сезонного праздника "Море, камбала!"

Фестиваль "Море, камбала!" (0+) развернется уже 19 августа на популярном пляже "Рица" в Находкинском городском округе (найти пляж легко по геометке) Новая площадка позволит дополнить программу праздника новыми увлекательными активностями на свежем воздухе! Гости мероприятия, в частности, смогут поучаствовать в интерактивной раскраске "Морская панорама", попрактиковаться в плетении браслетов из бусин в цветах праздника с добавлением элементов подводного мира и самостоятельно создать стикеры на морскую тематику.

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