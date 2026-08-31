В Дашково-Песочне выявили превышение ПДК сероводорода и диоксида серы

Замеры проводились стационарными постами наблюдения и передвижными экологическими лабораториями. 25 августа превышение ПДК сероводорода выявили в Турлатове – максимальный уровень концентрации составил 2,6 ПДКмр.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Рязани водителе...
- Под Рязанью замет...
- В Захаровском окр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым