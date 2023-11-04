Польский генерал Скшипчак заявил, что ВС РФ готовятся к зимнему наступлению

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что российские вооруженные силы ведут активные боевые действия на линии боевого соприкосновения, чтобы прорвать оборону ВСУ и выйти на позиции, удобные для зимней наступательной операции.
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