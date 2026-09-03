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RT Russia

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Путин назвал уровень рождаемости одним из главных вызовов для России

Путин назвал уровень рождаемости одним из главных вызовов для России

Уровень рождаемости является одним из главных вызовов для России, подчеркнул российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Восточном экономическом форуме.

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