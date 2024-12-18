Алексей Васильев: Один из главных уроков Зимней войны, состоял в том, что помимо вскрытия недостатков в организации вооруженных сил, что в итоге пошло на пользу РККА, и в позволило победить над Герман

Один из главных уроков Зимней войны, состоял в том, что помимо вскрытия недостатков в организации вооруженных сил, что в итоге пошло на пользу РККА, и в позволило победить над Германией, была упущена возможность обезопасить северный фланг в грядущий войне с Германией.