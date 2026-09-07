Beauty In Black Is Finally Addressing Horace's Sexuality In Season 3: 'He's Been Ignoring It,' Says Ricco Ross

Beauty in Black's Ricco Ross addresses Horace's complicated journey in Season 3, and credits passionate fans for saving the Tyler Perry show from cancellation.
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