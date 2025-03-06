Маск вызвался спасти американских астронавтов, которые из-за Байдена застряли в космосе ещё в июне 2024 года

Глава ведомства, отвечающего за повышение эффективности правительства США (DOGE), основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что застрявшие на Международной космической станции (МКС) астронавты NASA Барри Юджин Уилмор и Сунита Уильямс могли вернуться на Землю еще полгода назад на космическом корабле Dragon.
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