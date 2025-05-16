В рамках перекрестных Годов культуры пройдут «Московские сезоны в Пекине»

Мероприятия приурочены к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. Фестиваль «Московские сезоны в Пекине» состоится в столице Китая с 12 по 15 июня и станет частью перекрестных Годов культуры России и Китая, сообщает пресс-служба Мостуризма.
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