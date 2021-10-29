Читатели немецкого журнал Der Spiegel заявили о необходимости исключить Польшу из Евросоюза

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал статью, которая была посвящена высказыванию генерального прокурора и министра юстиции Польши Збигнева Зебро о том, что Варшава не должна тратить «ни злотого» на штрафы, ранее наложенные Европейским судом.