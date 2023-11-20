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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек Уругвая Нандес об игре против Винисиуса: «Я извинялся каждый раз, когда фолил, и спрашивал, все ли у него в порядке. Вальверде сказал не злить его, иначе он начнет лучше играть»

Хавбек Уругвая Нандес об игре против Винисиуса: «Я извинялся каждый раз, когда фолил, и спрашивал, все ли у него в порядке. Вальверде сказал не злить его, иначе он начнет лучше играть»

В октябре сборная Уругвая обыграла Бразилию в квалификации ЧМ-2026 (2:0). «Мы много говорили с Феде [Вальверде] и [Рональдом] Араухо, которые несколько раз играли против него.

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