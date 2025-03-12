Огонь повредил имущество на складе в Ноябрьске на площади 300 квадратных метров

В Ноябрьске на складе днем 12 марта произошел пожар. В результате от огня пострадало находившееся внутри строения имущество на площади около 300 квадратных метров, сообщили в городской Единой дежурной диспетчерской службе.
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