Новицкий: надо позволить сыну Плющенко привыкнуть к новым условиям, а не критиковать раньше времени

Российский тренер Сергей Новицкий, чемпион Европы в танцах на льду (2009), оценил выступление 13-летнего Александра Плющенко за сборную Азербайджана на этапе юниорского Гран-при ISU в Анкаре (Турция).
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