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Татьяна Тарасова: «Fan ID надо отменять. Бестолковая затея. Спорт существует для людей, чтобы они заполняли стадионы»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась против введения Fan ID.  «Fan ID надо отменять.

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