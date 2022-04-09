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Дэвис про «МЮ»: «Можете представить, что вы – Роналду? И Магуайр – твой капитан. Повязка должна быть у Криштиану»

Альфонсо Дэвис считает, что Криштиану Роналду должен быть капитаном «Ман Юнайтед». «Ребята, вы можете представить, что вы – Роналду, верно? Один из величайших игроков и в истории, и в XXI веке.

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