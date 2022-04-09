Дэвис про «МЮ»: «Можете представить, что вы – Роналду? И Магуайр – твой капитан. Повязка должна быть у Криштиану»

Альфонсо Дэвис считает, что Криштиану Роналду должен быть капитаном «Ман Юнайтед». «Ребята, вы можете представить, что вы – Роналду, верно? Один из величайших игроков и в истории, и в XXI веке.
Популярные статьи
- Директор арены в Хабаровске о «Z» на фасаде: «Охранять своих людей, стать сильным государством, вызывающим к себе уважение, – главная цель нашего президента»
- Камила Валиева посетила полпредство Татарстана в Москве
- Неманя Недович осудил действия болельщиков «Жальгириса» во время матча с «Црвеной Звездой»
Свежие комментарии