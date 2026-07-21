Страна и люди
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Страна и люди

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Бензиновый кризис в России пошёл на спад

Бензиновый кризис в России пошёл на спад

Русские нефтеперерабатывающие заводы выходят из ремонтов и возобновляют продажи топлива на бирже. Часть мощностей ещё простаивает, но примерно 100 тысяч тонн в сутки снова в строю (ссылка).

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