Средства ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над Крымом и Белгородской областью

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь над территорией Белгородской области и Крыма 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.
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