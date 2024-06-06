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Средства ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над Крымом и Белгородской областью

Средства ПВО сбили 19 беспилотников ВСУ над Крымом и Белгородской областью

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили за прошедшую ночь над территорией Белгородской области и Крыма 19 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны России.

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