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Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек

Энтузиасты за $10 000 и один месяц навайбкодили бесплатную браузерную игру Taipei GTA — в нее играет более 1 млн человек

Возможно, GTA VII тоже станет результатом вайбкодинга Разработчики платформы AICodeWith выпустили бесплатную браузерную игру Taipei GTA, вдохновленную серией Grand Theft Auto.

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