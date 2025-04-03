Гудзонский вариантСайт «Политико» пишет, что Германия хранит около 117 миллиардов евро золотых резервов в Федеральной резервной системе в Нью-Йорке, и некоторые немецкие политики беспокоятся, что хранилище, которое на протяжение десятилетий считалось самым надежным в мире, может оказаться не таким уж и безопасным.
Немецкое (и не только) золото в США и киллеры-стахановцы
Комментарии
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Авас Анекак
да пиндосы шулеры китайцы лет 7 назад забрали своё золото у пиндосов и решили его проверить взвесели слиток он на 1 милионную отличелся от обьёма к массе, китайцы отпили слиток а там внутри вольфрам он по удельному весу почти индиатеичен с золотом пропили пиндосы всё золото
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2 час.
И
Искандер
Так, в качестве информации, чтобы Наебулину не забывали.
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1 час.
Людмила
Не пропили, а давно благополучно переложили в другую коробочку, которая находится совсем в другом месте и которая контролируется другими людьми. Они-то и рулят миром. Как-то так...
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55 мин.
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