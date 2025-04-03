Немецкое (и не только) золото в США и киллеры-стахановцы

Авас Анекак

да пиндосы шулеры китайцы лет 7 назад забрали своё золото у пиндосов и решили его проверить взвесели слиток он на 1 милионную отличелся от обьёма к массе, китайцы отпили слиток а там внутри вольфрам он по удельному весу почти индиатеичен с золотом пропили пиндосы всё золото