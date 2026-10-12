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Мировое обозрение

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Миллионы баррелей исчезли с рынка: Новак раскрыл масштаб нефтяного кризиса из-за Ормуза

Миллионы баррелей исчезли с рынка: Новак раскрыл масштаб нефтяного кризиса из-за Ормуза

Главное в тезисах: Масштаб дефицита: Из-за ограничений судоходства через Ормузский пролив мировой рынок ежедневно теряет 6–7 миллионов баррелей нефти.

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