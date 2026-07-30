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Благотворительный фонд PARI увеличил объем помощи более чем в 7 раз год к году

В PARI отчитались о деятельности фонда «Пари и побеждай». Благотворительный фонд, созданный по инициативе и при поддержке букмекера, в 2025 году увеличил объем оказанной помощи более чем в 7 раз год к году.

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