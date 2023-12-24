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ЕС строгого режима: как власти Европы хотят защититься от наплыва мигрантов

ЕС строгого режима: как власти Европы хотят защититься от наплыва мигрантов

Тем удивительнее выглядит усиление Евросоюзом, до которого от Петербурга два шага вдоль залива, концепции «У нас тут райский сад, а вокруг — дикие джунгли», как сформулировал главный дипломат союза Жозеп Боррель.

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