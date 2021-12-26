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Валиева выиграла чемпионат России, Дзюба нужен «Рубину», Клаудиньо и Шварц в топе рейтинга пользователей Sports.ru, Захарян интересен «Реалу» и другие новости утра

Валиева выиграла чемпионат России, Дзюба нужен «Рубину», Клаудиньо и Шварц в топе рейтинга пользователей Sports.ru, Захарян интересен «Реалу» и другие новости утра

Доброе утро, друзья! Собрали главные новости вчерашнего дня в нашем дайджесте ❄️ Туктамышева не попала на Олимпиаду, Дзюбу могут заменить на Сергеева, Шипачев набрал 800 очков в КХЛ 1.

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