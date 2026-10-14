Отряд боевых кораблей Северного флота провел учения по спасению терпящих бедствие в Карском море. Действия отрабатывали на примере высокобортного корабля «Сергей Осипов», получившего по легенде аварийные повреждения в районе трассы Северного морского пути.
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