Politiki.net Не берусь судить действительно они искренни в своем неведении, или как говорят у нас: дурью маются - но.
"Когда: "а нас за что" - не смешно", - жители Суоми не понимают почему русские к ним относятся негативно
Комментарии
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Ольга Густова
После того как фины вступили в НАТО, они стали нашими врагами.
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8 час.
zoubova
Ох ,поплачут еще!
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6 час.
АМ
Алиса Майская
Говоря "финны", люди имеют ввиду не крестьян и горожан, а СМИ и продажное марионеточное правительство Финляндии. Простые люди, как относились, так и относятся к русским, (даже пограничники предупредительны, вежливы и никаких унизительных досмотров не устраивают). Не надо натравливать людей друг на друга, простым людям, действительно, очень обидно, т.к. не их вина в том, что их страну предало их же правительство, (вспомните хоть нас в 90-е, нам тоже было обидно, что нас совсем не уважают в мире и называют бензокалонкой).
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5 час.
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