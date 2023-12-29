"Когда: "а нас за что" - не смешно", - жители Суоми не понимают почему русские к ним относятся негативно

АМ

Алиса Майская

Говоря "финны", люди имеют ввиду не крестьян и горожан, а СМИ и продажное марионеточное правительство Финляндии. Простые люди, как относились, так и относятся к русским, (даже пограничники предупредительны, вежливы и никаких унизительных досмотров не устраивают). Не надо натравливать людей друг на друга, простым людям, действительно, очень обидно, т.к. не их вина в том, что их страну предало их же правительство, (вспомните хоть нас в 90-е, нам тоже было обидно, что нас совсем не уважают в мире и называют бензокалонкой).