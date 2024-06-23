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В Воронежской области отменен режим повышенной опасности атаки беспилотников

В Воронежской области отменен режим повышенной опасности атаки беспилотников

Военная операция на территории России продолжает вызывать беспокойство у населения. В последние дни зафиксированы случаи применения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против гражданских объектов.

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