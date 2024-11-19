В Тобольске официально запущен канализационный коллектор через реку Иртыш

ТОБОЛЬСК, 19 ноября, ФедералПресс. В Тобольске состоялся важный этап в реализации инфраструктурных проектов: произошел ввод в эксплантацию нового канализационного коллектора, соединяющего Левобережный и Правобережный районы города.
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