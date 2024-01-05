СМИ: администрация Байдена готовится к войне на Ближнем Востоке

В Белом доме считают, что это грозит переизбранию Джо Байдена на новый срок.фото: pixabay.com/David Mark --> Администрация американского президента Джо Байдена готовится к возможному разрастанию в новую войну на Ближнем Востоке палестино-израильского конфликта.
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