Мировое обозрение

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Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района

Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района

Глава администрации Мелитопольского района Андрей Сигуту Он не пострадал Киев совершил попытку покушения на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту.

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