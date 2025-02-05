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СКА проиграл 22-й матч в сезоне КХЛ. Столько же раз команда Ротенберга уступила за весь прошлый чемпионат

Команда под руководством Романа Ротенберга уступила «Ак Барсу» (3:8) в игре Фонбет чемпионата КХЛ. Это поражение стало 22-м в 52 матчах для петербургского клуба в нынешнем сезоне (17 – в основное время, 5 – в овертайме, 1 – по буллитам).

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