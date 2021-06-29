«Для предупреждения нарушения границы»: в Минобороны РФ рассказали об инциденте с фрегатом ВМС Нидерландов в Чёрном море

В Минобороны РФ заявили, что самолёты, поднимавшиеся в воздух из-за перемещения фрегата Evertsen ВМС Нидерландов в сторону российской границы в Чёрном море, действовали в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В Минобороны РФ заявили, что самолёты, поднимавшиеся в воздух из-за перемещения фрегата Evertsen ВМС Нидерландов в сторону российской границы в Чёрном море, действовали в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
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