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«Для предупреждения нарушения границы»: в Минобороны РФ рассказали об инциденте с фрегатом ВМС Нидерландов в Чёрном море

«Для предупреждения нарушения границы»: в Минобороны РФ рассказали об инциденте с фрегатом ВМС Нидерландов в Чёрном море

В Минобороны РФ заявили, что самолёты, поднимавшиеся в воздух из-за перемещения фрегата Evertsen ВМС Нидерландов в сторону российской границы в Чёрном море, действовали в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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