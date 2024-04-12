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Спички - не игрушка

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Рассекречен документ о французах, воевавших против СССР вместе с бандеровцами

Рассекречен документ о французах, воевавших против СССР вместе с бандеровцами

О сражавшихся под знаменами Рейха французах рассказал в своем докладе начальник 4-го Управления НКВД СССР Павел Судоплатов, который руководил диверсиями в тылу противника.

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