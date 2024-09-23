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Медвежий угол

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Была звездой в РФ, гребла миллионы, но затем ушла через Верхний Ларс. Сейчас таскает мешки с мукой и моет прилавки. История Гильдеевой

Была звездой в РФ, гребла миллионы, но затем ушла через Верхний Ларс. Сейчас таскает мешки с мукой и моет прилавки. История Гильдеевой

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Знакомьтесь, это бывшая телеведущая с НТВ Лилия Гильдеева.

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Комментарии
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Константин Самарин
Так а с чего она решила сбежать? Автору известно, или просто ну очень хочется хоть что-то написать, ради гонорара.
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2 час.
М
Мария
Есть ролик в ютубе, где объясняется этот массовый побег. В Мариуполе было несколько американских лабораторий с биол. оружием. Они планировали обсеменить всю европейскую часть России биол. оружием, с уничтожением 90% населения, это миллионы погибших. Именно из-за этих лаб. и началась СВО. Если бы не СВО - нас бы уже не было.
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1 час.
Александр Попов
ДЕРЬМЕЦО бродило внутри, СОЗРЕЛО и ВЫЛЕЗЛО НАРУЖУ.
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36 мин.

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