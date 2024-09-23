Была звездой в РФ, гребла миллионы, но затем ушла через Верхний Ларс. Сейчас таскает мешки с мукой и моет прилавки. История Гильдеевой

Так а с чего она решила сбежать? Автору известно, или просто ну очень хочется хоть что-то написать, ради гонорара.

М

Мария

Есть ролик в ютубе, где объясняется этот массовый побег. В Мариуполе было несколько американских лабораторий с биол. оружием. Они планировали обсеменить всю европейскую часть России биол. оружием, с уничтожением 90% населения, это миллионы погибших. Именно из-за этих лаб. и началась СВО. Если бы не СВО - нас бы уже не было.