Была звездой в РФ, гребла миллионы, но затем ушла через Верхний Ларс. Сейчас таскает мешки с мукой и моет прилавки. История Гильдеевой
Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
Знакомьтесь, это бывшая телеведущая с НТВ Лилия Гильдеева.
Комментарии
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Так а с чего она решила сбежать? Автору известно, или просто ну очень хочется хоть что-то написать, ради гонорара.
Есть ролик в ютубе, где объясняется этот массовый побег. В Мариуполе было несколько американских лабораторий с биол. оружием. Они планировали обсеменить всю европейскую часть России биол. оружием, с уничтожением 90% населения, это миллионы погибших. Именно из-за этих лаб. и началась СВО. Если бы не СВО - нас бы уже не было.
ДЕРЬМЕЦО бродило внутри, СОЗРЕЛО и ВЫЛЕЗЛО НАРУЖУ.
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