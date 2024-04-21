Казахский режиссер завоевал главный приз на кинофестивале в Брюсселе

Кинокартина «Дала Қасқыры» («Степной волк») казахского режиссера Адильхана Ержанова завоевала главный приз «Golden Raven Award» на Международном фестивале фантастического кино в Брюсселе (BIFFF), сообщает Kazinform.
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