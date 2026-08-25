В Минсельхозе заявили о проработке дополнительных мер поддержки на зерновом рынке. Речь о закупочных интервенциях, пролонгации льготных краткосрочных кредитов и выделении допсубсидий производителям зерна.
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