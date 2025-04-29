ФСБ обнародовала архивы о зверствах пособника нацистов Динкеля в Донбассе

В преддверии 80-летия Победы управление ФСБ по ДНР обнародовало архивные документы и видеоматериалы о многочисленных убийствах советских граждан со стороны отряда пособника нацистов Александра Динкеля на территории Донбасса в период с 1941 по 1943 год.
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