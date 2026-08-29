В США произошло крупнейшее пивное ограбление в истории

В калифорнийском Монтклэре украли грузовик примерно с 40 тыс. фунтов пива Pabst Blue Ribbon — это эквивалент более 50 тыс банок.
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