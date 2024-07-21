15 человек, у которых закидонов больше, чем песчинок на пляже

Порой не угадаешь, как поведет себя другой человек в самой обычной ситуации. Будущая свекровь может обдать холодом прямо на пороге дома, эйчар — забросать на собеседовании ну совсем уж дикими вопросами, а солидный дядька в костюме — начать выкидывать балетные па.