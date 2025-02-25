Любимые чебуреки батьки Махно: что случилось с человеком, который ими накормил атамана

В своих воспоминаниях Галина Кузьменко, жена Нестора Махно, назвала чир-чири греческим блюдом. По ее словам, впервые батька отведал его благодаря командиру Дашкевичу, уличенному в растрате более 4 миллионов рублей.
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